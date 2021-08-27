Финансовые аналитики оценили риски вложения денег в биржевые фонды

Москва, 27 августа. Многие биржевые индексы находятся около рекордно высоких значений, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса.

Аналитики считают, что индекс S&P 500, отражающий динамику акций крупнейших компаний США, находится на пике своих значений, что означает вероятную коррекцию в ближайшее время. Отмечается, что инвесторы могут в краткосрочной перспективе потерять часть средств. Для долгосрочной перспективы вложения в широкие индексы остаются актуальным инструментом. Об этом информируют «Известия».

По мнению экспертов, рискованными для вложения являются второстепенные и экзотические ETF. Инвесторам важно защищать свои портфели другими видами активов, например, вкладами в облигационные ETF и ETF денежного рынка. Для не склонных к риску инвесторов такие активы в портфеле должны составлять порядка 70–80% от его общего объема.

Британская компания Financial Times Stock Exchange Group включила российские компании-резиденты в список своих индексов. В FTSE вошли «Новороссийский морской торговый порт», банк «Санкт-Петербург», группа «Черкизово» и «МРСК Центра и Приволжья».