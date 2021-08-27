Главы МИД России и Ирана обсудили взрывы в Афганистане

Москва, 27 августа. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан обсудили обстановку и взрывы в Афганистане.

Лавров и Абдоллахиан уделили особое внимание актуальной обстановке в Афганистане. Говорится, что Москва и Тегеран придерживаются близкого подхода и выступают за создание инклюзивного правительства ИРА.

Боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в начале августа начали активно наступать на большие города Афганистана. В результате талибы смогли взять под контроль дворец президента.

В Кабуле недавно произошел третий за день взрыв. Информация о жертвах и пострадавших в результате инцидента пока не сообщается, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.