Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 01:44
01:38
Политика
Байден: талибы не содействовали ИГ в организации терактов в Кабуле
01:25
Технологии
Россия планирует запустить орбитальный космопорт
01:23
Политика
Байден: американским военным не нужны дополнительные силы в Кабуле
01:22
Экономика
Финансист Клопенко посоветовал начать инвестировать с 10 тысяч рублей
01:16
Политика
Байден заявил о поисках виновников теракта в Кабуле
01:14
Политика
Байден: США не дадут террористам сорвать эвакуацию из Афганистана
01:12
Политика
Байден заявил о своей ответственности за последние события в Афганистане
01:08
Политика
Байден распорядился подготовить ответные удары по боевикам ИГ
01:07
Экономика
«Сбер» собирается создать способ возврата списанных соцвыплат в счет долгов
01:06
Политика
Байден: США не должны жертвовать военными ради демократии в Афганистане
Все новости

Байден указал на виновников терактов в Кабуле

  /   Обновлено: 27 августа 2021 01:08
Политика
Байден указал на виновников терактов в Кабуле
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP

Вашингтон, 27 августа. Американская разведка считает, что теракт в афганской столице организовал филиал ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Американский лидер Джо Байден заявил, что взрывы в Кабуле устроил филиал ИГИЛ. Разведслужбы США считают, что взрывы в столице Афганистана устроила группировка «Исламское государство1 в Хорасане», ячейка ИГИЛ. Об этом Байден сказал в Белом доме.

«Этим вечером в Кабуле, как вы все знаете, произошел теракт, о котором мы говорили и опасались. По оценкам разведывательного сообщества, группировка, известная как «ИГ1 в Хорасане», совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких», — сказал он.

Минимум 90 человек погибли во время взрывов в Кабуле. Соответствующей информацией поделился телеканал CBS, ссылаясь на минздрав Афганистана. Два взрыва случились в районе аэропорта Кабула. Одна из этих атак произошла недалеко от отеля Baron. За первую атаку ответственен террорист-смертник, после взорвалась заминированная машина.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Байден указал на виновников терактов в Кабуле
афганистан теракт байден
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru