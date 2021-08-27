Байден указал на виновников терактов в Кабуле

Вашингтон, 27 августа. Американская разведка считает, что теракт в афганской столице организовал филиал ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Американский лидер Джо Байден заявил, что взрывы в Кабуле устроил филиал ИГИЛ. Разведслужбы США считают, что взрывы в столице Афганистана устроила группировка «Исламское государство1 в Хорасане», ячейка ИГИЛ. Об этом Байден сказал в Белом доме.

«Этим вечером в Кабуле, как вы все знаете, произошел теракт, о котором мы говорили и опасались. По оценкам разведывательного сообщества, группировка, известная как «ИГ1 в Хорасане», совершила атаку, которая унесла жизни американских военнослужащих, охранявших аэропорт, и тяжело ранила еще нескольких», — сказал он.

Минимум 90 человек погибли во время взрывов в Кабуле. Соответствующей информацией поделился телеканал CBS, ссылаясь на минздрав Афганистана. Два взрыва случились в районе аэропорта Кабула. Одна из этих атак произошла недалеко от отеля Baron. За первую атаку ответственен террорист-смертник, после взорвалась заминированная машина.

1 Организация запрещена на территории РФ.