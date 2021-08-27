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Байден: больше 100 тыс. человек эвакуировали из Афганистана при поддержке США
Политика
Байден: больше 100 тыс. человек эвакуировали из Афганистана при поддержке США
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Вашингтон, 27 августа. Американский президент Джо Байден сообщил, что при поддержке США из Афганистана эвакуировали больше 100 тысяч человек.

Байден подчеркнул во время выступления в Белом доме, что 100 тысяч человек эвакуировали из Афганистана за период в 11 последних дней. По словам президента, за последние 12 часов из Афганистана вывезли еще 7 тысяч человек.

Взрывы на территории Кабула ранее унесли жизни минимум 90 человек. Во время атак также пострадали 158 человек. Два взрыва произошли около столичного аэропорта. В результате инцидентов погибли 12 американских военных.

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сша афганистан байден
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