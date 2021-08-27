Байден: больше 100 тыс. человек эвакуировали из Афганистана при поддержке США

Вашингтон, 27 августа. Американский президент Джо Байден сообщил, что при поддержке США из Афганистана эвакуировали больше 100 тысяч человек.

Байден подчеркнул во время выступления в Белом доме, что 100 тысяч человек эвакуировали из Афганистана за период в 11 последних дней. По словам президента, за последние 12 часов из Афганистана вывезли еще 7 тысяч человек.

Взрывы на территории Кабула ранее унесли жизни минимум 90 человек. Во время атак также пострадали 158 человек. Два взрыва произошли около столичного аэропорта. В результате инцидентов погибли 12 американских военных.