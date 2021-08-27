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ЦБ снял запрет на вступление в силу ОСАГО в день заключения договора
Общество
ЦБ снял запрет на вступление в силу ОСАГО в день заключения договора
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 27 августа. Центробанк России снял ограничение на вступление в силу электронного полиса страхования ОСАГО в день его заключения.

Ранее ЦБ ввел ограничение на вступление в силу договора на 72 часа. Это было сделано для защиты от мошенников и недобросовестных водителей, которые пытались оформить страховку уже после ДТП.

Теперь автолюбители смогут договор ОСАГО и сразу же выезжать на дороги. Страховщики получат возможность незамедлительно активировать электронный полис и не ждать 72 часа.

По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергея Ефремова, страховые компании сами смогут решать использовать ли ограничение или нет.

«Если страховщик осуществляет продление договора со старым клиентом и не сомневается в его добросовестности и отсутствии мотивации на мошенничество, то он вполне может принять решение об отсутствии необходимости использования временной франшизы», — пояснил он.

Недавно ЦБ России заявил, что с 22 августа возможно приобрести полис ОСАГО без техосмотра автомобиля, несмотря на вступление нормативных актов Центробанка в силу с 29 августа.

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центробанк осаго страховка
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