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Совфед предупредил о зарубежном вмешательстве в думские выборы
Политика
Совфед предупредил о зарубежном вмешательстве в думские выборы
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 27 августа. Совет Федерации сообщил, что чаще всего вмешательство в думские выборы в России происходит со стороны Польши, США, Нидерландов, Украины и Швеции.

На Западе уже подготовлены черновики о якобы нарушениях на российском голосовании и могут быть обнародованы с 13 по 20 сентября. В Общественной палате подтвердили зарубежное вмешательство в российские выборы и призвали защитить информационное поле страны, передают «Известия».

Россия уже ощущает влияние на думские выборы. В основном оно исходит от стран-членов НАТО, сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Если говорить конкретно по странам, то это Польша, Нидерланды. Как ни странно, Швеция — глава шведского МИД уже заявила, что российские выборы пройдут нечестно», — сказал он.

Политик предупредил, что все попытки зарубежного вмешательства в выборы будут пресекаться Москвой. Джабаров отметил, что Запад научился адаптироваться под меняющиеся условия российского законодательства.

Центризбирком России (ЦИК) подготовит разъяснения по работе иноагентов на выборах в Госдуму, сообщила ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Комиссия организует разъяснения по работе СМИ и наблюдателей от организаций, которые внесены в реестр иностранных агентов.

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