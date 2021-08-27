Госавтоинспекция объяснила юным велосипедистам, как вести себя на дороге

Москва, 27 августа. Сотрудники ГИБДД призывают родителей несовершеннолетних велосипедистов разъяснять требования правил дорожного движения своим детям прежде, чем разрешить им самостоятельные поездки.

За полгода в России в ДТП пострадали уже свыше 9 тыс. детей, сообщили в Госавтоинспекции. Около 10% всех аварий с детьми происходят с велосипедистами. Сейчас лето подходит к концу, дети возвращаются из лагерей и отпусков, проводя последние дни каникул на улице во дворах. Родителей призвали объяснить им, как передвигаться на всеми любимом велосипеде.

Зачастую дети, управляя велосипедом, даже не знают, что они являются полноправными участниками дорожного движения. Следует изучить с ними ПДД. Как заявил специалист экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев, главные принципы безопасного движения на велосипеде — это предсказуемость и заметность.

Юного велосипедиста необходимо обеспечить соответствующей экипировкой и оснащением двухколесного транспорта. Кататься следует по велосипедной дорожке, если она есть. Если специально отведенного места нет, ехать нужно по правому краю проезжей части дороги, пишут «Известия».