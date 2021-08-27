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Взрывы в Кабуле унесли жизни 90 человек
Происшествия
Взрывы в Кабуле унесли жизни 90 человек
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 27 августа. Минимум 90 человек погибли во время взрывов в Кабуле. Соответствующей информацией поделился телеканал CBS, ссылаясь на минздрав Афганистана.

Телеканал сообщил, что количество жертв во время атак в аэропорту Кабула и около него увеличилось до 90 человек. Недавно телеканал «Аль-Арабия» заявил, что 72 человека стали жертвами взрывов. Также сообщается о 158 пострадавших.

Два взрыва случились в районе аэропорта Кабула. Одна из этих атак произошла недалеко от отеля Baron. За первую атаку ответственен террорист-смертник, после взорвалась заминированная машина. Во время взрывов также скончались 12 военных США. Пентагон подтвердил их смерть.

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кабул афганистан взрыв аэропорт
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