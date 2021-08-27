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Минэнерго предупредило о рисках истощения подземных газовых хранилищ
Общество
Минэнерго предупредило о рисках истощения подземных газовых хранилищ
pixabay.com

Москва, 27 августа. Аномальная жара привела к превышению норматива потребления электричества по всей территории России и создала риск истощения подземных газовых хранилищ «Газпрома».

Именно эти хранилища обеспечивают покрытие потребления осенью и зимой. Тепловые электростанции группы готовы к работе на резервном топливе, сообщили в «Интер РАО» по данным «Известий». Сейчас газ на объекты генерации поставляется в штатном режиме. В «Газпроме» отметили, что продолжается работа по подготовке объектов ЕСГ к зимней эксплуатации, включая создание необходимого оперативного резерва газа в подземных хранилищах.

Недавно МИД РФ сообщил, что начало закачки российского газа в Венгрию по южному направлению намечено на октябрь. Власти договорились об этом в июне 2020 года.

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