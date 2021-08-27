Минтранс урегулирует правовой статус электросамокатов

Москва, 27 августа. Министерство транспорта России разрабатывает проект изменений в ПДД для урегулирования статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Известия» со ссылкой на статистику ГИБДД сообщают, что электросамокаты попадают в аварии чаще других средств. За январь-июнь 2021 года, по сравнению с таким же периодом 2020 года, в России увеличилось число дорожных аварий с их участием. Всего за этот период случилось 180 аварий с самокатами, скончались 5 человек и 188 пострадали.

Наибольшее число всех дорожных аварий произошло в Москве. Из них 80% случались на пешеходных переходах, во дворах жилых домов или при выезде с них.

Эксперты отмечают, что правовой статус СИМ как участников дорожного движения не регламентирован, из-за чего при разборе происшествий их приравнивают к пешеходам. Проект изменений уже согласовал Минтранс с МВД.