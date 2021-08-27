Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 01:44
01:38
Политика
Байден: талибы не содействовали ИГ в организации терактов в Кабуле
01:25
Технологии
Россия планирует запустить орбитальный космопорт
01:23
Политика
Байден: американским военным не нужны дополнительные силы в Кабуле
01:22
Экономика
Финансист Клопенко посоветовал начать инвестировать с 10 тысяч рублей
01:16
Политика
Байден заявил о поисках виновников теракта в Кабуле
01:14
Политика
Байден: США не дадут террористам сорвать эвакуацию из Афганистана
01:12
Политика
Байден заявил о своей ответственности за последние события в Афганистане
01:08
Политика
Байден распорядился подготовить ответные удары по боевикам ИГ
01:07
Экономика
«Сбер» собирается создать способ возврата списанных соцвыплат в счет долгов
01:06
Политика
Байден: США не должны жертвовать военными ради демократии в Афганистане
Все новости

Минтранс урегулирует правовой статус электросамокатов
Общество
Минтранс урегулирует правовой статус электросамокатов
pixabay.com

Москва, 27 августа. Министерство транспорта России разрабатывает проект изменений в ПДД для урегулирования статуса средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Известия» со ссылкой на статистику ГИБДД сообщают, что электросамокаты попадают в аварии чаще других средств. За январь-июнь 2021 года, по сравнению с таким же периодом 2020 года, в России увеличилось число дорожных аварий с их участием. Всего за этот период случилось 180 аварий с самокатами, скончались 5 человек и 188 пострадали.

Наибольшее число всех дорожных аварий произошло в Москве. Из них 80% случались на пешеходных переходах, во дворах жилых домов или при выезде с них.

Эксперты отмечают, что правовой статус СИМ как участников дорожного движения не регламентирован, из-за чего при разборе происшествий их приравнивают к пешеходам. Проект изменений уже согласовал Минтранс с МВД.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Минтранс урегулирует правовой статус электросамокатов
дтп минтранс самокат
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru