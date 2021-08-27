Число сделок по объединению ипотечных и потребительских займов выросло в России

Москва, 27 августа. Рост цен на жилье вынудил россиян активнее объединять ипотечные займы с потребительскими. Число таких сделок в последнее время существенно выросло.

Об интересе россиян к объединению кредитов в процесс рефинансирования сообщили риелторы и банкиры. Квартиры, находящиеся в залоге у банков, подорожали. Займы в связи с этим теперь можно объединять под низкий процент. Россиянам с помощью таких сделок удается серьезно экономить на переплатах.

«Количество обращений за консультациями по таким вопросам за последние три месяца выросло в среднем на 15–20% по России», — подчеркнула в беседе с «Известиями» замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Правительство России недавно объявило о продлении программы «Семейная ипотека». Льготные условия будут действовать до конца 2023 года.