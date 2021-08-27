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Ученые указали на устаревшие данные о запасах древесины в России
Общество
Ученые указали на устаревшие данные о запасах древесины в России
pxhere.com

Москва, 27 августа. Запасы стволовой древесины в РФ насчитывают порядка 111 млрд куб. метров, что на 39% превышает официальные данные, считают российские ученые.

Специалисты сопоставили показатели наземного учета леса со спутниковым снимками. В Минприроды согласились с тем, что официальные показатели запаса древесины устарели и могут быть на 35% ниже настоящих значений, передают «Известия».

Также эксперты отметили, что леса в стране поглощают на 47% больше парниковых газов, чем числится в Национальном кадастре антропогенных выбросов. Ученые считают, что новые данные могут сильно повлиять на вопросы экологии, однако на рынке древесины это скажется незначительно.

«Спутниковое зондирование показывает увеличивающуюся продуктивность растительного покрова, рост древесного покрова и надземной фитомассы», — говорится в журнале Scientific Reports.

Ранее стало известно, что в ГУ МВД России по Новосибирской области, на скамью подсудимых отправлен 38-летний владелец пилорамы в Сузунском районе. Осенью 2018 года он нанял бригаду лесорубов и вместе с ними нелегально заготовил древесину лиственных пород — березы и осины на несколько миллионов рублей.

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минприроды запасы древесина
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