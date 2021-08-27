Модернизированный зенитный комплекс «Панцирь-М» успешно прошел испытания

Москва, 27 августа. Корабельный зенитный комплекс «Панцирь-М» получил новые возможности и успешно отработал их в ходе плановых стрельб.

Так, теперь комплекс способен перехватывать цели, которые летят на высоте одного-двух метров над водой. В ходе испытаний «Панцири» на малом ракетном корабле (МРК) «Одинцово» и большом «Шуя» сбили несколько противотанковых ракет «Корнет» условного противника. Об этом сообщил источник в военном ведомстве в интервью «Известиям».

Большинство корабельных западных систем рассчитаны на высоколетящие цели. Для того, чтобы «Панцири» смогли поражать низколетящие, была доработана их система управления и прицеливания. Комплекс возможно использовать для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны российских кораблей, а также сбивать ракеты по типу «Корнет», рассказал военный историк Дмитрий Болтенков.

Недавно в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» был представлен малогабаритный комплекс для защиты катеров от высокоточного оружия.