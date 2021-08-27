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Злоумышленники стали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах»
Общество
Злоумышленники стали взламывать аккаунты россиян на «Госуслугах»
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Москва, 27 августа. Мошенники стали проводить атаки на аккаунты россиян на портале госуслуг.

Злоумышленники после взлома учетных записей продают их в даркнете. Количество объявлений с аккаунтами увеличивается с большой скоростью. Новая учетная запись портала продается за 40 рублей, а за использованный аккаунт отдают от 4 до 5 рублей. Мошенники стали уделять больше внимания к порталу, потому что увеличился список опций, которые предлагаются через «Госуслуги», передают «Известия».

Взлом аккаунта дает мошенникам доступ к большому количеству информации о россиянине. Личный кабинет содержит паспортные сведения, СНИЛС, ИНН, ОМС и ДМС, а также данные о машине и недвижимости.

Мошенники при этом также угрожают россиянам снижением пенсии из-за долгов. Преступники звонят от имени ПФР и просят людей оплатить задолженность.

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