Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 01:43
01:38
Политика
Байден: талибы не содействовали ИГ в организации терактов в Кабуле
01:25
Технологии
Россия планирует запустить орбитальный космопорт
01:23
Политика
Байден: американским военным не нужны дополнительные силы в Кабуле
01:22
Экономика
Финансист Клопенко посоветовал начать инвестировать с 10 тысяч рублей
01:16
Политика
Байден заявил о поисках виновников теракта в Кабуле
01:14
Политика
Байден: США не дадут террористам сорвать эвакуацию из Афганистана
01:12
Политика
Байден заявил о своей ответственности за последние события в Афганистане
01:08
Политика
Байден распорядился подготовить ответные удары по боевикам ИГ
01:07
Экономика
«Сбер» собирается создать способ возврата списанных соцвыплат в счет долгов
01:06
Политика
Байден: США не должны жертвовать военными ради демократии в Афганистане
Все новости

Всплеск мошеннических атак на компании зафиксировали в России
Общество
Всплеск мошеннических атак на компании зафиксировали в России
pixabay.com  /  Khusen Rustamov

Москва, 27 августа. «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 100 попыток мошеннических атак на российские компании в течение последних трех месяцев.

Злоумышленники втираются в доверие к сотрудникам фирм, а затем вынуждают перевести крупные суммы денег или предоставить конфиденциальные данные, передают «Известия». При этом мошенники могут готовить почву месяцами, вести якобы деловые переписки от лица фальшивых юристов и изобретать дополнительные уловки. Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко сообщил, что ущерб для организации может составлять миллионы.

Чаще всего жертвами становились организации из сферы авиаперевозок, промышленности, ретейла, IT, доставки. Аферисты выбирали сотрудников из числа имеющих доступ к средствам или документам. Стали изощреннее и менее масштабны схемы обмана россиян: злоумышленники начали взламывать аккаунты на сайте «Госуслуг» и продавать их в Сети.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Всплеск мошеннических атак на компании зафиксировали в России
кража мошенники компания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru