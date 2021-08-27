Всплеск мошеннических атак на компании зафиксировали в России

Москва, 27 августа. «Лаборатория Касперского» зафиксировала более 100 попыток мошеннических атак на российские компании в течение последних трех месяцев.

Злоумышленники втираются в доверие к сотрудникам фирм, а затем вынуждают перевести крупные суммы денег или предоставить конфиденциальные данные, передают «Известия». При этом мошенники могут готовить почву месяцами, вести якобы деловые переписки от лица фальшивых юристов и изобретать дополнительные уловки. Руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко сообщил, что ущерб для организации может составлять миллионы.

Чаще всего жертвами становились организации из сферы авиаперевозок, промышленности, ретейла, IT, доставки. Аферисты выбирали сотрудников из числа имеющих доступ к средствам или документам. Стали изощреннее и менее масштабны схемы обмана россиян: злоумышленники начали взламывать аккаунты на сайте «Госуслуг» и продавать их в Сети.