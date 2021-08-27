«Вектор» выяснил срок жизни дельта-штамма в воде

Москва, 27 августа. Индийский штамм коронавируса может сохранять жизнеспособность в питьевой воде до 72 часов, а в соленой — до 48 часов, как и остальные мутации вируса.

Однако ученые центра «Вектор» напомнили, что не зафиксировано еще ни одного случая заражения людей через купание в открытых водоемах или питьевую воду, передают «Известия».

Лучше коронавирус сохраняется в холодной воде, чем температура ниже, тем дольше SARS-CoV-2 оставался жизнеспособным. Но это не говорит о том, что купание несет в себе какие-то риски. Опасность по-прежнему таится в социальных контактах, поэтому нужно соблюдать дистанцию и другие меры защиты, а также не забывать про вакцинацию. Недавно беременным россиянкам назвали лучший момент для процедуры — 22 недели.