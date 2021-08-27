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РБК: Поклонская станет послом России в Кабо-Верде
Политика
РБК: Поклонская станет послом России в Кабо-Верде
Федеральное агентство новостей  /  Марат Лашкин

Москва, 27 августа. Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассматривается на должность посла России в Кабо-Верде, сообщает РБК.

Источники издания сообщают, что международный комитет Госдумы может рассмотреть вопрос об одобрении кандидатуры. Документы на Поклонскую уже готовы.

Российские послы назначаются президентом по согласованию с обеими палатами парламента. Кандидатуры рассматривают в профильных комитетах. РБК направил запрос Поклонской.

Кабо-Верде (или республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, — небольшое государство в Западной Африке. Оно находится в Атлантическом океане на архипелаге Острова Зеленого Мыса. Население — 560 тыс. человек.

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поклонская посол кабо-верде
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