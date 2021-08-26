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Зеленский назвал причину своих слез на параде ко Дню независимости Украины

  /   Обновлено: 26 августа 2021 23:50
Политика
Зеленский назвал причину своих слез на параде ко Дню независимости Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 26 августа. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, почему расплакался на Дне независимости Украины.

Президент Украины прослезился во время театрализованной постановки в честь 30-летия независимости страны. Свои слезы он объяснил на телеканале «1+1».

«Все плакали, все живые люди», — сказал Зеленский.

Ранее украинцы высмеяли бронированный кабриолет ВСУ «Козак», представленный на параде в Киеве в честь Дня независимости Украины. В рамках парада было продемонстрировано множество военной техники ВСУ, например, танки Т-64БМ2, боевые машины пехоты БМП-1ТС, оснащенные модулем «Копье», а также бронемашины Oncilla и «Дозор».

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зеленский день независимости слезы
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