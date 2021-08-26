Зеленский назвал причину своих слез на параде ко Дню независимости Украины

Киев, 26 августа. Украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, почему расплакался на Дне независимости Украины.

Президент Украины прослезился во время театрализованной постановки в честь 30-летия независимости страны. Свои слезы он объяснил на телеканале «1+1».

«Все плакали, все живые люди», — сказал Зеленский.

Ранее украинцы высмеяли бронированный кабриолет ВСУ «Козак», представленный на параде в Киеве в честь Дня независимости Украины. В рамках парада было продемонстрировано множество военной техники ВСУ, например, танки Т-64БМ2, боевые машины пехоты БМП-1ТС, оснащенные модулем «Копье», а также бронемашины Oncilla и «Дозор».