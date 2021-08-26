Греф ожидает скорой стабилизации цен на жилье в России

Москва, 26 августа. В ближайшее время цены на жилье в России стабилизируются и «припадут», считает глава Сбербанка Герман Греф.

Он напомнил, что отменена часть льгот по ипотеке, из-за чего упал спрос. В интервью телеканалу «Россия-1» Греф отметил, что не видит большого потенциала для увеличения цен на жилье. Скорее всего, они должны стабилизироваться и немного «припасть», уточнил глава Сбербанка.

Греф уточнил, что в среднем на фоне снижения объемов ввода жилья цены на него в России выросли на 17-20%. Сейчас в стране закладывается много квартир, поэтому предложение на рынке увеличится, подчеркнул глава Сбербанка.

Ранее руководитель аналитического центра «Инком-недвижимость» Дмитрий Таганов заявил, что на первичном рынке недвижимости осенью сохранится высокий спрос, а цены продолжат расти. Дополнительный интерес к покупке жилья стимулирует постепенное увеличение ключевой ставки Центральным банком, отметил эксперт.