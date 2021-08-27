«Резня масштабов Тарантино»: как фильм о Донбассе «Солнцепек» вывел из себя украинские СМИ

Первый в России масштабный художественный фильм о событиях в Донбассе в 2014 году «Солнцепек» вызвал восторги российских зрителей и яростную критику украинских политиков. СМИ Незалежной использовали весь арсенал практики пропаганды, чтобы дискредитировать работу огромного количества людей, трудившихся над картиной.

Премьера художественного фильма «Солнцепек» состоялась в середине августа. Фильм о событиях в Луганске в 2014 году снял режиссерский тандем Михаила Вассербаума и Максима Бриуса. В центре сюжета — семья Новожиловых, пытающаяся скрыться от войны. Как отмечали зрители после просмотра картины: кадры фильма жесткие и страшные, ведь они повторяют реальные события.

В России зрители высоко оценили «Солнцепек», несмотря на то, что создатели не стали смягчать сюжет. Некоторые отмечали, что это лучший фильм на тему войны в Донбассе. На Украине же мнения совершенно противоположные. Местные СМИ отзываются о киноленте язвительно, порой переходя на откровенные оскорбления. Правдивые обзоры смогли позволить себе лишь оппозиционные порталы. ФАН попытался разобраться, что больше всего разозлило украинскую прессу в сюжете фильма «Солнцепек».

Кадр из фильма «Солнцепек» /

«Ксенофобская гнусь»

Портал Newsland не скупится на эпитеты. Работу создателей картины они умудряются сравнивать с нацистской Германией.

«В свое время Геббельс с восторгом отмечал заслуги режиссера Харлана. Отснявшего антисемитскую муть как раз перед массовой отправкой евреев в газовые камеры. Мол, правильный идеологический настрой выдан населению», — пишет автор этого «опуса».

«Ксенофобская гнусь», «кинопозор России» — журналист всеми способами пытается надавить на эмоции читателей, переворачивая факты и приукрашивая действительность. Судя по тексту, раздражает его буквально каждый кадр. Особенно, когда в этом кадре — киевские силовики, убивающие мирное население, своих же сограждан.

Свой текст, перенасыщенный презрением, автор заканчивает словом: «Тьфу!»

Кадр из фильма «Солнцепек». /

«Резня масштабов Тарантино»

Именно так озаглавил свой обзор фильма «Солнцепек» автор издания «Реальная газета». С первых же строк обозреватель дает понять, что скептически относится к работе создателей картины. Не понравилось ему то, что проект снимали в Симферополе, а не в самом Луганске, где, напомним, до сих пор продолжаются перестрелки. Автор словно забывает, что фильм художественный, а не документальный.

«За первые пять минут фильма зрителю показывают концентрированные зверства «правосеков», которых, по версии сценаристов ленты, набрали из бывших уголовников и наркоманов: грабежи, изнасилования, убийства младенцев и беременных», — пишет с возмущением украинец.

Практически игнорируя основной сюжет картины, журналист сосредоточил свое внимание на появление отсылок к участию в событиях 2014 года ЧВК «Вагнера», «который выручает «ополченцев» в нужный момент».

«Романтизировано-пропагандистская версия реальной ЧВК «Вагнера» выглядит силой, переломившей ход конфликта», — высказывает свое недовольство автор обзора.

Негодует журналист также из-за того факта, что украинские военные в картине предстали убийцами, словно речь идет не о кровопролитной братоубийственной войне.

Кадр из фильма «Солнцепек» /

«Оккупированные Россией»

Как и «Реальная газета», портал «Крым.Реалии»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) даже не пытается оценивать художественную составляющую фильма. Весь текст посвящен исключительно рассуждениям о ЧВК «Вагнера» и гаданиям, причастен ли к финансированию проекта петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Свои рассуждения автор обзора дополняет цитатами из текста портала «Медуза»2 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента). Спустя пару абзацев журналист и вовсе забывает о сюжете «Солнцепека», переключаясь на другие темы.

Из слов, относящихся к фильму, можно найти только то, что тот был снят «в оккупированному Крыму».

«Фильм, рассказывающий о войне на Донбассе с точки зрения российских наемников, снимался на другой оккупированной Россией территории Украины — в Крыму, в Евпатории», — гласит текст «Крым. Реалии».

Так автор говорит о полуострове, жители которого практически единогласно проголосовали на референдуме в 2014 году за воссоединение с Россией.

кадр из фильма « Солнцепёк» /

«Без всяких полутонов»

Портал «Страна.UA» попытался оценить «Солнцепек» как художественный фильм, а текст о нем представить в виде пересказа сюжета. В материале максимальный упор делается на описание натуралистичных сцен боев и последствий обстрелов.

«Первые пять минут фильма — это откровенная жесть. В село под Луганском врывается бандитская группировка. Ее члены общаются между собой на украинском языке. Вооруженный человек говорит фразу: «Здоровеньки булы», после чего одним выстрелом убивает главу семьи», — пишет издание.

Далее автор обзора подробно пересказывает сюжет фильма, не отвлекаясь на оценочные суждения. К последним можно отнести лишь вступление:

«Картина относится к той категории фильмов, в которой есть четко определяемые стороны «добра и зла». Без всяких полутонов».

Кадр из фильма «Солнцепек» /

«Натуралистичный фильм»

Куда более подробный разбор фильма вышел на YouTube-канале видеоблогера и правозащитницы Татьяны Монтян, которая называет себя оппозиционеркой. На видео впечатлениями от просмотра делятся участник проекта помощи «Детям Донбасса» Максим Бендус и Владимир Грубник, автор и ведущий Telegram-канала «Призрак Новороссии».

За время двухчасового ролика авторы обзора крайне подробно разбирают каждый кадр, отмечая плюсы и минусы картины. В первую очередь, Бендус отметил, что «фильм достаточно натуралистичный». На это работают довольно жесткие кадры, показывающие последствия обстрела Луганска.

В отличии от профессиональных украинских журналистов, авторы обзора решили сконцентрировать в финале свое внимание на плюсах картины, которые подробно перечислил Бендус:

«Первый, он же главный, плюс, что этот фильм первый, который показывает войну на Донбассе, который показывает боевые действия. И вообще поднимает в медийной плоскости эту тему. Это огромный плюс. Второй момент: натуралистичность и отсылки к хронике. Они хороши, потому что они показывают реальность той ситуации, какая она была. И если кого-то из людей это заденет как художественный фильм, то он, возможно, полезет в какой-нибудь YouTube и посмотрит, а как оно было на самом деле, и проникнется уже по-настоящему», — подчеркнул участник проекта помощи «Детям Донбасса».

Pr Scr youtube.com / Татьяна Монтян ➋

Бендус также отметил, что «в фильме есть определенная заряженность на противостояние». Это проявляется в том, как показаны украинские силовики и наемники.

«То, что в отличии от фильма Алексея Пиманова того же (картина «Крым», 2017 года — Прим. ФАН), в художественном фильме укропы показываются людьми, которые совершают преступление, а не орками какими-нибудь, это очень хорошо. <…> Очень важно показать, что воюющая сторона, укронацистов, это не были какие-нибудь сказочные злодеи, это были обычные люди. Именно из-за этого их преступления настолько чудовищны», — заявил обозреватель.

Крайне важно, отметил Бендус, что авторы картины показали работу гражданских специалистов, которые продолжали трудиться, несмотря на ужасы войны. Это, по его словам, демонстрирует, что республики состоялись как республики, «ведь ополчение, воюющее, это еще не все», необходимо налаживалась жизнь в тылу.

Подводя итог, Бендус, подчеркнул, что фильм нужно посмотреть обязательно. И лучше не по одному разу.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.