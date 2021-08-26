Треш-стрим с перцовым баллончиком в Москве закончился для блогеров уголовкой

Москва, 26 августа. На блогеров завели уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ по факту хулиганских действий. Молодые люди брызнули на прогуливающуюся по парку женщину из перцового баллончика.

Пострадавшая 55-летняя женщина имеет инвалидность, во время съемок видео она шла по Измайловскому парку, когда встретила двух мужчин. Они начали смеяться и оскорблять ее, после чего распылили содержимое баллончика ей в лицо.

Прокуратура Москвы поставила дело треш-стримеров Игоря Малихова и Евгения Дмитерко на контроль. Некоторое время правоохранители раздумывали, задержать или отпустить хулиганов, окончательное решение было не в пользу блогеров.