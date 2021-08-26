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Новые автомобили снова подорожают в России с 1 сентября
Экономика
Новые автомобили снова подорожают в России с 1 сентября
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Москва, 26 августа. Новые автомобили подорожают в России с 1 сентября из-за смены модельного года, дефицита и удорожания сырья.

Российский офис BMW предупредил, что весь модельный ряд в среднем подорожает с 1 сентября на 1,8%. Исключение составят выпущенные в сентябре заказанные импортируемые машины, кроме кроссоверов X5 и X6, которые подражают в любом случае, сообщает AutoNews.

Автомобили LADA подорожают уже в пятый раз в этом году, следует из разосланного дилерам письма. Стоимость седана LADA «Гранта», к примеру, вырастет на 14 тысяч рублей, кроссовера «ИксРей» — на 31 тысячу. Среди основных причин дефицита автомобилей специалисты выделяют проблемы с логистикой, рост цен на сырье и нехватку полупроводников.

Ранее сообщалось, что рост цен на новые автомобили замедлился к концу лета в России. Из-за летнего падения спроса перестали стремительно дорожать и подержанные автомобили.

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