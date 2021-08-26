Российские банки предупредили о возможной блокировке четырех VPN-сервисов

Москва, 26 августа. Банк России предупредил о возможной блокировке Роскомнадзором VPN-сервисов Tunnelbear, Psiphon, Thunder и Redshield, которые используются для защиты конфиденциальности в интернете.

ЦБ разослал российским банкам письмо с просьбой до 2 сентября сообщить об используемых VPN-сервисах, чтобы кредитные организации не затронула их блокировка, сообщает РБК. Роскомнадзор намерен «осуществить комплекс мероприятий по ограничению использования сервисов, отмечает агентство.

Информация от банков требуется регулятору для «исключения из политик ограничения доступа» используемых ими VPN-соединений. В ответном письме банкам нужно назвать сервисы, сообщить о процессе, для которого они используются, и IP-адреса их применения.

В июне Роскомнадзор ввел ограничения в отношении двух VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. Решение принято в соответствии с регламентом реагирования на угрозы обхода ограничений доступа к детской порнографии и другому противоправному контенту, заявили в надзорном ведомстве.