Новый взрыв произошел в Кабуле

, 26 августа. Еще один взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.

Информацию об этом передает телеканал 1TV. Подробностей о точном месте взрыва пока не приводятся. Информации о жертвах и пострадавших также нет.

Это уже шестой за день взрыв, который произошел в Кабуле. Ранее в результате терактов в афганской столице по меньшей мере погибли 40 человек. Еще 120 получили ранения. Они были доставлены в городские больницы, из них 60% находятся в тяжелом состоянии.

Боевики ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России) взяли на себя ответственность за произошедшее. Они также сообщили, что теракты будут продолжаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.