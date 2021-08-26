Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 августа 00:14
00:12
Общество
«Вектор» выяснил срок жизни дельта-штамма в воде
00:09
Политика
РБК: Поклонская станет послом России в Кабо-Верде
00:00
Спорт
Глава СОК Петербурга Гутников пояснил, есть ли на Паралимпиаде нечестное судейство
23:49
Политика
Зеленский назвал причину своих слез на параде ко Дню независимости Украины
23:45
Экономика
Греф ожидает скорой стабилизации цен на жилье в России
23:31
Происшествия
Треш-стрим с перцовым баллончиком в Москве закончился для блогеров уголовкой
23:25
Экономика
Новые автомобили снова подорожают в России с 1 сентября
23:24
Происшествия
Жертвами теракта в Кабуле стали не менее 50 человек
23:15
Психолог Балашов перечислил страхи петербуржцев перед вакцинацией от COVID-19
23:06
Общество
Российские банки предупредили о возможной блокировке четырех VPN-сервисов
Все новости

Новый взрыв произошел в Кабуле
Происшествия
Новый взрыв произошел в Кабуле
flickr.com  /  @Ahson Wardak

, 26 августа. Еще один взрыв прогремел в столице Афганистана Кабуле.

Информацию об этом передает телеканал 1TV. Подробностей о точном месте взрыва пока не приводятся. Информации о жертвах и пострадавших также нет.

Это уже шестой за день взрыв, который произошел в Кабуле. Ранее в результате терактов в афганской столице по меньшей мере погибли 40 человек. Еще 120 получили ранения. Они были доставлены в городские больницы, из них 60% находятся в тяжелом состоянии.

Боевики ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в России) взяли на себя ответственность за произошедшее. Они также сообщили, что теракты будут продолжаться.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Новый взрыв произошел в Кабуле
кабул взрыв теракт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru