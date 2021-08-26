«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче РПЛ

Санкт-Петербург, 26 августа. Петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА в рамках шестого тура российской Премьер-лиги.

Встреча закончилась со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун на 82-й минуте. Матч проходил в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Футболисты ЦСКА в этой игре отличились лишь желтыми карточками. Предупреждения получили полузащитники Алан Дзагоев и Максим Мухин.

«Зенит» после шести туров чемпионата расположился на первой строчке турнирной таблицы. Однако команда с берегов Невы решила недавно усилиться бразильским полузащитником Клаудиньо, передает «Царьград».