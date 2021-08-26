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Вашингтон призвал Киев не требовать санкций против «СП-2»

  /   Обновлено: 26 августа 2021 22:45
Политика
Вашингтон призвал Киев не требовать санкций против «СП-2»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Вашингтон, 26 августа. Бывший посол США на Украине Ставен Пайпер заявил, что Киев должен прекратить добиваться санкций против европейских организаций, чтобы отменить «Северный поток — 2».

Пайпер заявил, что Украина является главной проигравшей стороной от старта газопровода. По словам бывшего посла США, американский лидер Джо Байден пытается выступать против «Северного потока — 2».

Однако экс-дипломат подчеркнул, что Байден не собирается рисковать отношениями с союзными странами и вводить санкции против европейских организаций. По словам Пайпера, украинскому президенту Владимиру Зеленскому не стоит добиваться санкций против трубопровода.

Бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко ранее отметил, что канцлер Германии Ангела Меркель пыталась купить Киев. По его словам, за деньги нельзя купить Украину, передает «Царьград».

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украина сша северный поток - 2 пайпер
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