Мир предупредили о большой войне из-за краха американской империи

Вашингтон, 26 августа. Обозреватель The Economist Нил Фергюсон предупредил мир о большой войне, которая начнется из-за краха глобального господства США.

Фергюсон считает, что Соединенные Штаты повторяют путь пришедшей в упадок в первой половине прошлого века Британской империи. По его мнению, на это указывают спад американской экономики и беспорядочная эвакуация армии США из Афганистана.

Вашингтон не имеет обширных колоний, какими Лондон обладал когда-то. Однако американские войска находятся более чем в 150 странах. Приобрести такую глобальную ответственность непросто, но и избавиться от нее легко не будет, отмечает колумнист.

По мнению Фергюсона, закат гегемонии США и восхождение КНР приведут к столкновению в Восточной Азии. Из-за изменения баланса сил вспыхнет военный конфликт за контроль над Тайванем. В этой ситуации США придется решить: уступить Китаю или принять вызов и вступить в долгое вооруженное противостояние, как в 1914 и 1939 годах это сделала Британская империя.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил США прорабатывает план военной операции на случай продления процедуры эвакуации граждан из Афганистана. Между тем Пентагон рассчитывает, что миссия должна быть завершена уже в ближайшие дни.