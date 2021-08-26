Бастрыкин поручил доложить о нераскрытых преступлениях в России

Москва, 26 августа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях в России.

Отмечается, что эти преступления несут для общества высокую опасность, поэтому их раскрытие является одной из первоначальных целей ведомства. Доклад должен состоять из сведений об уголовных делах, находящихся в производстве, приостановленных и планируемых следственных действиях. Результатом изучения доклада должны стать меры по улучшению раскрываемости таких видов преступлений.

Бастрыкин ранее поручил подготовить доклад о расследовании уголовного дела об избиении семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Расследование находится в активной стадии. Специалистами будет проведена судебная экспертиза.