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Бастрыкин поручил доложить о нераскрытых преступлениях в России
Общество
Бастрыкин поручил доложить о нераскрытых преступлениях в России
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета РФ

Москва, 26 августа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлениях в России.

Отмечается, что эти преступления несут для общества высокую опасность, поэтому их раскрытие является одной из первоначальных целей ведомства. Доклад должен состоять из сведений об уголовных делах, находящихся в производстве, приостановленных и планируемых следственных действиях. Результатом изучения доклада должны стать меры по улучшению раскрываемости таких видов преступлений.

Бастрыкин ранее поручил подготовить доклад о расследовании уголовного дела об избиении семилетнего сына певца Стаса Пьехи. Расследование находится в активной стадии. Специалистами будет проведена судебная экспертиза.

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