Пентагон назвал виновных в организации терактов в Кабуле

Вашингтон, 26 августа. Взрывы в столице Афганистана являются террористическими актами. Их устроили боевики ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России), сообщили в Пентагоне.

Несколько взрывов прогремели в Кабуле в четверг, 26 августа. Больше сотни человек были ранены. Десятки числятся в списке убитых.

Минздрав Афганистана недавно назвал число погибших и пострадавших в результате терактов. Взрывы, по сведениям ведомства, унесли жизни приблизительно 50 человек. Ранения получили больше 200 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.