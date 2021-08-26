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Пентагон назвал виновных в организации терактов в Кабуле
Происшествия
Пентагон назвал виновных в организации терактов в Кабуле
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Andy Dunaway

Вашингтон, 26 августа. Взрывы в столице Афганистана являются террористическими актами. Их устроили боевики ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России), сообщили в Пентагоне.

Несколько взрывов прогремели в Кабуле в четверг, 26 августа. Больше сотни человек были ранены. Десятки числятся в списке убитых.

Минздрав Афганистана недавно назвал число погибших и пострадавших в результате терактов. Взрывы, по сведениям ведомства, унесли жизни приблизительно 50 человек. Ранения получили больше 200 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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