Пентагон подтвердил гибель 12 военных США в Кабуле

Кабул, 26 августа. Пентагон подтвердил, что жертвами взрывов в Кабуле стали 12 военнослужащих США.

Угроза силам США в Афганистане от ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная в России) реальна, отметили в ведомстве. В столице Афганистана прогремели накануне несколько взрывов, об этом информировал телеканал Al Arabiya.

Число раненных достигло 120 человек, скончались около 40 человек, сообщил The New York Times. По информации одного из журналистов издания, примерно 60% пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Известно, что один из взрывов произошел неподалеку от аэропорта Кабула.

1 Организация запрещена на территории РФ.