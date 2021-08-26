Сборная России по пляжному футболу победила Испанию в полуфинале ЧМ

Москва, 26 августа. Сборная России по пляжному футболу одержала победу над национальной командой Испании в полуфинале чемпионата мира.

Турнир проходит в Москве. Матч закончился со счетом 4:2. Победный гол забил Алексей Макаров, однако он омрачил это достижение красной карточкой, которую получил на 23-й минуте матча. В полуфинале сборной России предстоит сыграть с национальной командой Швейцарии. Эта команда в четвертьфинале одержала победу над Уругваем со счетом 10:1. Игра 1/2 финала чемпионата мира пройдет 28 августа.

Россия ранее разгромила Японию. Матч завершился со счетом 7:1. Эта победа вывела россиян в четвертьфинал, в котором они и одержали победу над Испанией.