Меркель отложила визит в Израиль на более поздние сроки

Берлин, 26 августа. Немецкий канцлер Ангела Меркель отменила свой визит в Израиль из-за ситуации в Афганистане.

Меркель решила перенести свой визит на более поздние сроки. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Германии.

«Стороны сошлись во мнении, что канцлер совершит визит в более поздние сроки», — заявили в ведомстве.

Изначально встреча была намечена на 28-30 августа. Немецкий канцлер должна была провести встречу с руководством Израиля в ходе двухдневного визита.

Ранее минимум 40 человек погибли в результате двух взрывов у кабульского аэропорта. Ранения получили около 120 человек. По данным телеканала Al Hadath, среди жертв теракта есть американские военнослужащие, позднее эту информацию подтвердили представители Пентагона.