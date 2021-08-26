Теракт у аэропорта в Кабуле унес жизни 13 американских военных

Кабул, 26 августа. Теракт в районе аэропорта в Кабуле стал причиной смерти 13 американских военных.

Пентагон также сообщил, что в результате инцидента ранения получили 20 военных США. Недавно американские журналисты сообщали, ссылаясь на неизвестного представителя власти, о смерти в результате взрывов четырех морских пехотинцев США. Количество погибших и пострадавших, по разной информации, может превышать 150 человек.

Происшествие произошло в районе аэропорта в Кабуле. Пентагон подтвердил факт взрыва.