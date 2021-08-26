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Очередные взрывы произошли в окрестностях Кабула

  /   Обновлено: 26 августа 2021 22:15
Происшествия
Очередные взрывы произошли в окрестностях Кабула
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 26 августа. Два новых взрыва прогремели в окрестностях столицы Афганистана.

Стало известно о новых взрывах в Кабуле. Подробности о точном месте инцидента, а также о жертвах или разрушениях пока не приводятся. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Ранее прогремел еще один взрыв в афганской столице, сообщал корреспондент Мурад Газдиев. По имеющимся данным, всего от взрывов в Кабуле погибли около 40 человек. По данным газеты The New York Times, примерно 120 человек были доставлены с ранениями в больницы. Около 60% пострадавших в тяжелом состоянии. Всего в Афганистане произошло пять взрывов. Первый устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль.

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