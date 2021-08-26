Банги, 26 августа. Министр экономики, планирования и международного сотрудничества Центральноафриканской Республики Феликс Молуа провел заседание Совместного руководящего комитета (CDC). На совещании присутствовали технические и финансовые партнеры страны.

Участники мероприятия заложили основу для будущей реализации совместных проектов. Главной целью власти республики обозначили удовлетворение потребностей жителей ЦАР. Молуа напомнил о важности координированных действий инвесторов и представителей правительства, так как только это поможет рационально распределить имеющиеся у партнеров возможности:

«Коллективная деятельность не даст нам по ошибке продублировать усилия и поспособствует улучшению взаимопонимания во время реализации проектов. Инструкция в ближайшее время будет направлена в правительство для старта работ на местах. Также отмечу, что в принятии решений нам следует руководствоваться меморандумом о программе реформ Международного глобального фонда».

Возможность плодотворного развития страны появилась после ликвидации основных сил бандформирований «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Консультативная поддержка, оказанная инструкторами из России, позволила бойцам национальной армии (FACA) в кратчайшие сроки разгромить боевиков, которые дестабилизировали ситуацию в регионе. Совместная работа правительственных войск и отечественных специалистов вернула в ЦАР мир и порядок.