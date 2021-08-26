МИД Алжира: Тунису угрожают террористы из Ливии

Алжир, 26 августа. Министр иностранных дел североафриканской республики Рамтан Ламамра заявил, что Тунису угрожают боевики и террористические группировки, действующие в Ливии.

Глава МИД добавил, что Алжир и Тунис сотрудничают в области разведки, безопасности и в военной сфере. Страны обмениваются информацией о планируемых операциях экстремистов.

Ламамра считает, что проблема заключается в непрекращающемся хаосе на территории Ливии. Он указал на необходимость положить конец внешнему вмешательству и потоку оружия, а также способствовать выводу иностранных боевиков и наемников из страны.

Министр подтвердил, что урегулировать кризис в мятежном государстве должны исключительно ливийцы. Однако важно оказать поддержку Триполи в завершении пути к национальному примирению.

Федеральное агентство новостей / Александр Яремчук

На прошлой неделе в соцсетях и СМИ появились сообщения, что министерство внутренних дел переходного Правительства национального единства получило уведомление от силовиков Туниса. Интерпол проинформировал о намерении 100 боевиков, присутствующих на авиабазе Аль-Ватыя на западе Ливии, проникнуть на территорию соседней республики. Примечательно, что военный объект находится под контролем турецких сил.

Спецслужбы призвали ливийских коллег принять все меры для пресечения любых террористических операций в приграничном районе. В связи с этим глава МВД Халед Мазен уведомил ряд силовых ведомств и начальников служб безопасности городов в западном регионе о возможной опасности.

В начале августа об экстремистской угрозе сообщил депутат ливийского парламента Али ат-Тикбали. По его словам, боевики из Туниса прошли подготовку в районах на западе страны. Обучение проводили члены запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1 (ИГ1).

Позже появились сообщения о восстановлении контроля радикалами в городах Сабрата и Аз-Завия. Жители рассказали, что экстремисты пользуются поддержкой местных бандформирований и свободно передвигаются в регионе.

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Активизировались террористы и на юге Ливии. На контрольно-пропускном пункте в районе Зелла 22 августа произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяло Исламское государство.

На известия об эскалации хаоса откликнулись политические силы Ливии. Партии и блоки в совместном заявлении выразили опасения по поводу присутствия в стране боевиков и турецкого контингента.

Они отметили, что нахождение радикалов представляет собой угрозу для соседних государств, в первую очередь для Туниса.

«Мы призываем Совбез ООН, на который возложено поддержание международного мира и безопасности, осуждать любую поддержку, укрывательство и перемещение террористических групп, стремиться к скорейшему выполнению решений относительно вывода иностранных сил и наемников из Ливии, а также помогать ливийскому народу в ликвидации незаконных вооруженных формирований», — объявили политические силы.

Политолог, руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с ФАН связал активизацию деятельности ячеек запрещенной в РФ организации «Исламское государство» с приостановкой операции Ливийской национальной армии в западном регионе. Передислокация вооруженных сил в 2020 году позволила радикалам возродить деятельность. Страна превращается в плацдарм для развития ИГ на севере Африки.

1 Организация запрещена на территории РФ.