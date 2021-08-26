Американский журналист Бом призвал не вестись на «красивую картинку» талибов

Москва, 26 августа. Мировое сообщество не должно вестись на «красивую картинку», которую всем демонстрируют талибы, считает журналист из США Майкл Бом.

Речь об этом шла в программе «Время покажет» на Первом канале. Как отметил руководитель издания PolitRussia, ведущий Руслан Осташко, существуют люди, поддерживающие талибов и не обращающие внимания на власти. По его словам, сейчас под флаги «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) встали в том числе и те, кто плевать хотел на то, что им говорит руководство.

С ним согласился депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов, который увидел логику в том, что в Афганистане женщинам запретили выходить из дома.

«Это опасно – есть те, кто за государственность в «Талибане», а есть и другие. И пока не установится контроль над всеми, женщинам стоит поберечься», — высказался парламентарий.

Участником эфира также стал американский журналист Майкл Бом, который призвал не вестись на то, что сейчас пытается нарисовать «Талибан» для мирового сообщества.

«Они какими были, такими и останутся», — уверенно заявил Бом.

Как отметил немецкий продюсер и кинорежиссер Феликс Шультесс, сейчас у талибов сложный момент, так как они хотят войти в ООН и получить легитимность.

Ранее стало известно, что в случае формирования талибами правительства, которое будет признано международным сообществом, их представитель может занять место в Комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по положению женщин.

1 Организация запрещена на территории РФ.