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Американский журналист Бом призвал не вестись на «красивую картинку» талибов
Политика
Американский журналист Бом призвал не вестись на «красивую картинку» талибов
youtube.com  /  RussianParadoxon

Москва, 26 августа. Мировое сообщество не должно вестись на «красивую картинку», которую всем демонстрируют талибы, считает журналист из США Майкл Бом.

Речь об этом шла в программе «Время покажет» на Первом канале. Как отметил руководитель издания PolitRussia, ведущий Руслан Осташко, существуют люди, поддерживающие талибов и не обращающие внимания на власти. По его словам, сейчас под флаги «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) встали в том числе и те, кто плевать хотел на то, что им говорит руководство.

С ним согласился депутат Госдумы РФ Александр Старовойтов, который увидел логику в том, что в Афганистане женщинам запретили выходить из дома.

«Это опасно – есть те, кто за государственность в «Талибане», а есть и другие. И пока не установится контроль над всеми, женщинам стоит поберечься», — высказался парламентарий.

Участником эфира также стал американский журналист Майкл Бом, который призвал не вестись на то, что сейчас пытается нарисовать «Талибан» для мирового сообщества.

«Они какими были, такими и останутся», — уверенно заявил Бом.

Как отметил немецкий продюсер и кинорежиссер Феликс Шультесс, сейчас у талибов сложный момент, так как они хотят войти в ООН и получить легитимность.

Ранее стало известно, что в случае формирования талибами правительства, которое будет признано международным сообществом, их представитель может занять место в Комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по положению женщин.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Руслан Осташко афганистан талибан
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