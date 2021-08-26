Адвокат с сообщниками предстанут перед судом за присвоение недвижимости в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 августа. Региональный СК завершил расследование уголовного дела о мошенничестве и присвоении чужого имущества в отношении адвоката и его сообщников.

По данным следствия, в 2019 году 41-летний мужчина, занимающийся адвокатской деятельностью, в сговоре с несколькими местными жителями приобрел право на недвижимое имущество. Оно принадлежало 40-летней женщине, проживающей в Кировском районе Ленобласти.

Злоумышленники добились доверия пострадавшей и обманули ее. Они оформили на себя квартиру, гараж и земельный участок с домом петербурженки. Общая сумма нанесенного ущерба составила более 3 миллионов рублей.

После присвоения имущества адвокат воспользовался им по своему усмотрению. Большую часть недвижимости он продал. До вынесения приговора обвиняемый был заключен под стражу, а другим фигурантам была назначена подписка о невыезде. Прокурор передал все материалы по уголовному делу в суд для дальнейшего рассмотрения.

Расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении жителей блокадного Ленинграда завершено, сообщал ФАН. Фигурантами производства стали восемь человек.