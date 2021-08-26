«История не терпит дураков»: эксперты отказали Украине в управлении «СП-2»

Москва, 26 августа. Гости передачи «Время покажет» на Первом канале обсудили возможный контроль «Северного потока — 2» Украиной.

Украинский политолог Вадим Чанкин отметил, что «Газпром» заставят отказаться от монополии на газовом рынке Европы. Также он заявил, что российская компания уже три раза якобы испытала поражение, поэтому будет вынуждена следовать условиям Третьего энергопакета ЕС. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко выразил несогласие с высказыванием об ограничении по поставкам газа.

«О чем это говорит. «Газпром» как публичное акционерное общество может прокачивать через трубу только половину газа. А вторую половину может прокачивать ООО «Газпром Северный поток», который не принадлежит «Газпрому» (юридически — владельцу трубы)», — пояснил он.

Депутат ГД РФ Александр Старовойтов подчеркнул, что в достройке «Северного потока — 2» заинтересованы все страны Европы. Чанкин попытался возразить, что все пока что складывается по сценарию Киева. Осташко отметил, что у украинцев «под их сценарий пляшет весь мир», однако мир «сложнее, чем гопак».

На вопрос руководителя PolitRussia, устроил бы Германию такой оператор «СП-2», как Украина, немецкий кинорежиссер, продюсер Феликс Шультесс ответил отрицательно.

Также Осташко обратил внимание, что Киев неоднократно давал прогнозы по газопроводу: что его не построят, что против него введут санкции, из-за чего его будет невозможно построить и прочее. Он заключил, что страна просто торгуется.

«Украине должна была задуматься, сделать шаг назад и начать себя как нормальный вменяемый партнер, который предлагает нормальное сотрудничество. Предлагает более привлекательные условия. <…> История не терпит дураков», — заключил лидер движения русских украинцев «Парус», публицист, журналист Юрий Кот.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон ранее назвал шуткой свое предложение о передаче компании контроля над трубопроводом «Северный поток — 2».