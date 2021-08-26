Новый взрыв произошел в Кабуле

Кабул, 26 августа. Еще один взрыв прогремел в афганской столице. Об этом сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.

Ранее от взрыва около аэропорта Кабула погибли около 40 человек. По данным газеты The New York Times, примерно 120 человек были доставлены с ранениями в больницы. Отмечается, что 60% пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Боевики ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ как террористическая) взяли ответственность за произошедший взрыв, заявив, что они будут продолжать атаки. Они призвали к созданию государства Хорасан.

1 Организация запрещена на территории РФ.