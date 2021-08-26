Спортивные эксперты оценили шансы российских паралимпийцев на победу в Токио

Санкт-Петербург, 26 августа. Медиагруппа «Патриот» провела очередную пресс-конференцию. Эксперты обсудили успехи российских спортсменов на летней Паралимпиаде в Токио и поделились своими прогнозами.

Среди участников выступил и президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга, глава Специального олимпийского комитета города Сергей Гутников. Он отметил, что у сборной России, которая выступает под флагом Паралимпийского комитета России, есть все шансы на победу в общем медальном зачете.

Гость пресс-центра считает, что в Паралимпиаде сложно делать прогнозы. Однако он уверен, что в некоторых видах спорта российские спортсмены непременно заберут награды.

«Самые медалеемкие спортивные дисциплины — легкая атлетика и плавание. Шансы и там, и там достаточно серьезные. В пауэрлифтинге хорошие шансы, пулевая стрельба представлена хорошими спортсменами», — отметил Гутников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кроме того, по словам эксперта, у россиян есть все шансы завоевать награды в велоспорте и настольном теннисе. Глава Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга отметил, что Россия может с уверенностью победить на летних Паралимпийских играх в Токио.

По итогам второго соревновательного дня Россия занимает третье место в общем медальном зачете. 17-ю награду в копилку национальной команды принесла шпажистка Виктория Бойкова.