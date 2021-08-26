Экс-премьер ЦАР запустил проекты по поддержке женщин и малоимущих граждан

Банги, 26 августа. Бывший премьер-министр Центральноафриканской Республики, ныне получивший депутатский мандат, Фирмен Нгребада дал старт программам по улучшению жизни населения Боали.

«Я официально запускаю проект расширения возможностей женщин и микрофинансирования граждан. Дамы находятся в центре семьи, здоровья и социального баланса. Они играют важную роль в образовании и развитии подрастающего поколения.

Отстаивание их прав является важным фактором для экономического и социального прогресса. Реализация разработки будет осуществлена в партнерстве с соответствующими министерствами.

Также мы занимаемся внедрением программы микрокредитов для центральноафриканцев. Они представляют из себя небольшую сумму для людей с критически низким доходом, либо вовсе без него», — рассказал политик.