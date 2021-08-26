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Экс-премьер ЦАР запустил проекты по поддержке женщин и малоимущих граждан
Весь мир
Экс-премьер ЦАР запустил проекты по поддержке женщин и малоимущих граждан
facebook.com  /  @ngrebadapm

Банги, 26 августа. Бывший премьер-министр Центральноафриканской Республики, ныне получивший депутатский мандат, Фирмен Нгребада дал старт программам по улучшению жизни населения Боали.

«Я официально запускаю проект расширения возможностей женщин и микрофинансирования граждан. Дамы находятся в центре семьи, здоровья и социального баланса. Они играют важную роль в образовании и развитии подрастающего поколения.

Отстаивание их прав является важным фактором для экономического и социального прогресса. Реализация разработки будет осуществлена в партнерстве с соответствующими министерствами.

Также мы занимаемся внедрением программы микрокредитов для центральноафриканцев. Они представляют из себя небольшую сумму для людей с критически низким доходом, либо вовсе без него», — рассказал политик.

Также Нгребада напомнил, что его проект полностью соответствует стратегии президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера, который уделяет особое внимание борьбе с гендерным неравенством.

Ранее предшественника поддержал нынешний премьер-министр Анри-Мари Дондра. Он заявил о необходимости в повышении репрезентативности женщин в органах власти.

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африка цар
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