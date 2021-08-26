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«Союзмолоко» сообщило о резком падении доходности в отрасли
Экономика
«Союзмолоко» сообщило о резком падении доходности в отрасли
pixabay.com

Москва, 26 августа. Производители молочной продукции в России могут столкнуться со значительным падением доходности.

О текущих проблемах индустрии гендиректор «Союзмолока» Артем Белов рассказал на конференции по развитию молочной промышленности. В частности, он указал на рост себестоимости производственных процессов на 18%.

«Сырье за последний год себестоимость выросла почти на 18%: выросли все составляющие затраты — корма, удобрения, дизтопливо, критический рост по кормам», — цитирует Белова ТАСС.

Если условия на рынке не изменятся, производители будут вынуждены поднимать цены. Дорогое молоко может стать причиной роста стоимости целых сегментов пищевой промышленности. Аналогичное заявление представители «Союзмолока» делали в апреле 2021 года.

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белов молоко рост цен себестоимость молочная продукция союзмолоко
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