Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о своем состоянии после взрывов у аэропорта Кабула

Кабул, 26 августа. Социолог Максим Шугалей не пострадал в результате теракта в Кабуле, о чем он сообщил на своем канале в Telegram. Ученый продолжает заниматься работой.

Максим Шугалей, находящийся в Кабуле, вышел на связь. Он выступил с обращением к пользователям Сети на своем канале в мессенджере Telegram.

«Со мной все в порядке. Занимаюсь привычной работой», — написал он.

Социолог указал, что после серии взрывов, произошедших у аэропорта имени Хамида Карзая, в городе возникли проблемы со связью, также он заявил, что американцы «устроили большой бардак» и «не убрали за собой». В заключение ученый поблагодарил читателей за проявленное беспокойство.

О потери связи с Шугалеем ранее сообщила певица Татьяна Буланова. По ее словам, она не смогла до него дозвониться. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с социологом удалось наладить связь.