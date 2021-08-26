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Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о своем состоянии после взрывов у аэропорта Кабула

  /   Обновлено: 26 августа 2021 21:01
Общество
Глава ФЗНЦ Шугалей рассказал о своем состоянии после взрывов у аэропорта Кабула
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Кабул, 26 августа. Социолог Максим Шугалей не пострадал в результате теракта в Кабуле, о чем он сообщил на своем канале в Telegram. Ученый продолжает заниматься работой.

Максим Шугалей, находящийся в Кабуле, вышел на связь. Он выступил с обращением к пользователям Сети на своем канале в мессенджере Telegram.

«Со мной все в порядке. Занимаюсь привычной работой», — написал он.

Социолог указал, что после серии взрывов, произошедших у аэропорта имени Хамида Карзая, в городе возникли проблемы со связью, также он заявил, что американцы «устроили большой бардак» и «не убрали за собой». В заключение ученый поблагодарил читателей за проявленное беспокойство.

О потери связи с Шугалеем ранее сообщила певица Татьяна Буланова. По ее словам, она не смогла до него дозвониться. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что с социологом удалось наладить связь.

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кабул связь максим шугалей
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