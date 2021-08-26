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Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в пятом туре чемпионата России

  /   Обновлено: 26 августа 2021 20:55
Спорт
Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в пятом туре чемпионата России
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 26 августа. «Спартак» уступил «Сочи» в матче пятого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Московский «Спартак» 26 августа потерпел третье поражение в нынешнем розыгрыше РПЛ, уступив «Сочи». Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась победой гостей со счетом 2:1. Все голы в этом матче были забиты во втором тайме. Счет открыл полузащитник Роман Зобнин. Спустя семь минут Максим Барсов забил ответный мяч. Победу гостям принес Артур Юсупов.

Проиграв, «Спартак» с семью очками в активе остался на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» набрал 12 очков и стал лидером турнира.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин определил итоговый список игроков на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В него вошли 29 футболистов.

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сочи спартак чемпионат россии рпл
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