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Два жителя ЦАР подорвались на минах иностранного производства
Весь мир
Два жителя ЦАР подорвались на минах иностранного производства
rosgvard.ru  /  Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Банги, 26 августа. Два центральноафриканца стали жертвами взрыва мин. Оба устройства детонировали после наезда мототакси.

Первый инцидент произошел в населенном пункте Нгаундайе. Водитель, перевозивший бочку с бензином, воспламенился вместе с транспортным средством. Его доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Второй взрыв случился в деревне Бхолара префектуры Лим-Пенде. Пострадавший мототаксист погиб мгновенно. Местные жители уверены, что оба центральноафриканца наехали на мины иностранного производства, которые боевики получили от сотрудников многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА).

Недоверие населения к миротворцам неслучайно: «голубые каски» совершили множество преступлений. Их список пополняется каждую неделю. Сотрудников МИНУСКА обвиняют в смертельных авариях и связях с радикалами из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Два жителя ЦАР подорвались на минах иностранного производства
wikipedia.org  / Senior Airman JoAnn S. Makinano / Public Domain

После одного из таких инцидентов жители устроили стихийный митинг в Бриа. Миротворцы ООН, испугавшись толпы, открыли огонь по демонстрантам и убили ребенка.

Представители общественных движений ЦАР направили обращения в международные организации по защите прав детей. Они просят справедливого наказания для преступников. Руководство миссии при этом полностью игнорирует деяния «голубых касок» и не спешит расследовать происшествия.

Также правозащитники уверены, что нынешний кризис безопасности сохраняется из-за продления эмбарго. Санкции ООН не дают правительству республики снабдить национальную армию, в то время как боевики нелегальными путями получают тяжелое вооружение в обход всех ограничений.

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