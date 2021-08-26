Российские ученые нашли незамерзающую из-за уникального состава воду в Арктике

Москва, 26 августа. Воду, которая никогда не замерзает, обнаружили российские исследователи на архипелаге Северная Земля. Уникальные свойства жидкости связаны с ее составом.

Воду нашли в буграх Арктики. Во время бурения блистеров появились фонтаны газирующего рассола. Теоретически воды в жидком виде не должно быть в зимнее время в регионе, где вечный холод и мерзлота, отметили ученые медиагруппы НИИ Арктики и Антарктики (ААНИИ).

Появление незамерзающей воды объяснили особым составом. Жидкость насыщена концентрированным газом. Образцы направили на исследование в Санкт-Петербург для проведения уточняющих анализов.

Новые научные работы по исследованию антарктического льда заставили специалистов по-новому посмотреть на цикл водорода в земной атмосфере, сообщалось ранее. Ученые пришли к выводу, что концентрация газа в воздухе увеличилась на 70%.