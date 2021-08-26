«Король голый»: как искажение российской истории политиками и лженаукой терпит крах

Недавнее заявление председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского о включении истории в ЕГЭ подстегнуло давний общественный диалог. Насколько знание собственной истории важно для сохранения целостности и единства страны? Стоит ли делать упор на историческую науку в образовательном процессе, ведь будущее страны — за молодыми?

Ответить на эти вопросы попытался публицист, историк и военный аналитик Борис Рожин в ходе онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот».

«Если речь идет о строительстве правильного государственного подхода, познании истории и воспитании граждан, то, конечно же, компоненты истории в образовательном плане должны увеличиваться. Это касается как школ, так и вузов. Но не думаю, что обязательный экзамен по ЕГЭ решит проблему. <…> Если говорить о заявлении Мединского, то можно согласиться с тем, что надо увеличивать роль истории в преподавании. Но не делать ставку на ЕГЭ — либо как-то его модернизировать, либо отменять, как предлагают многие деятели науки», — рассуждает эксперт.

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Школьное и студенческое образование — всего одна грань большой проблемы, ведь, помимо прочего, в стране развивается целый пласт псевдонаучных исследований за авторством наших же людей. По их мнению, существует некая «тайная правда», под видом которой они продвигают собственные исторические концепции, не имеющие ничего общего с реальностью. И ладно, если цель таких усилий — зарабатывание денег.

«Государство в кооперации с научным сообществом могло бы принять более определенную позицию по отношению к подобному, потому что через такие труды в общество вбрасываются различные антиисторические, псевдоисторические идеи, направленные на разложение общества с целью последующей его деструкции. Там есть определенная опасность, которая может быть не очевидна обычному человеку, но если смотреть в комплексе, то можно увидеть, что это не просто какая-то чушь, а чушь, за которой могут быть вполне конкретные антигосударственные идеи», — поясняет Борис Рожин.

Тем досаднее воспринимается такая тенденция на фоне использования нашей истории идеологическими противниками в угоду своих интересов. И недавний пример с президентом Украины Владимиром Зеленским, который попытался «отделить» Киевскую Русь от России, весьма показателен.