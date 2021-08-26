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Гутников объяснил, должна ли Украина понести наказание за инцидент на Паралимпиаде

  /   Обновлено: 26 августа 2021 21:00
Спорт
Гутников объяснил, должна ли Украина понести наказание за инцидент на Паралимпиаде
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 26 августа. Сборная Украины покинула церемонию открытия Паралимпиады из-за соседства с россиянами. Президент Спортивной федерации спорта инвалидов Петербурга Сергей Гутников оценил инцидент.

Медиацентр «Патриот» пригласил журналистов для обсуждения Паралимпийских игр в Токио. Спикерами брифинга на тему «Каковы шансы россиян победить на Паралимпиаде в Токио» выступили Роза Тойсова, заслуженный тренер по парафехтованию на колясках, Лариса Воинова, юнифайд-партнер, и Сергей Гутников, президент Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга.

Эксперт ответил на вопросы журналистов, один из которых коснулся скандального инцидента, когда сборная Украины покинула церемонию открытия Паралимпиады из-за того, что оказалась слишком близко к российским спортсменам. Глава федерации объяснил, стоит ли наказать сборную.

«Это этическое поведение и по этому этическому конфликту Международный параолимпийский комитет должен разбираться и принимать конкретные решения», — отметил Гутников.

Эксперт также обратил внимание, что поведение комитета кажется предвзятым. Вероятно, члены комиссии быстрее отреагировали бы на нарушение со стороны России, однако они не спешат комментировать демонстративный жест украинской команды.

Российская сборная завоевала место на третьей строчке в медальном зачете Паралимпиады. Заслуженный тренер РФ Сергей Жилкин оценил успехи команды.

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