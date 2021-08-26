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Четыре морских пехотинца погибли при взрывах у аэропорта Кабула

  /   Обновлено: 26 августа 2021 20:55
Происшествия
Четыре морских пехотинца погибли при взрывах у аэропорта Кабула
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 26 августа. Представитель дипломатической миссии США в Афганистане сообщил, что в результате взрывов возле аэропорта афганской столицы погибли четыре американских морских пехотинца.

Взрывы в районе воздушной гавани Кабула прогремели днем в четверг, 26 августа. По неофициальным данным, в результате происшествия погибли и пострадали несколько десятков человек. Представитель американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон подтверждает факт взрыва.

Ответственность за террористический акт взяли на себя боевики «Исламского государства»1 (организация является террористической и запрещена в РФ). Они заявили, что выступают против создания в республике «Исламского эмирата Афганистан» и призвали радикалов из террористического и запрещенного в России движения «Талибан»1 к формированию государства Хорасан.

По мнению политолога Дмитрия Захарова, повышенная активность террористов ИГ1 отмечается сегодня и на севере Африки. Эксперт уверен, что это связано с приостановкой операции «Аль-Карама» в 2020 году.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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